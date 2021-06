Drie verzekeraars te laat met bekendmaken zorgpremie in 2020

De nieuwe premie mag volgens de wet niet eerder in werking treden dan zeven weken nadat deze aan de verzekerde is medegedeeld. Omdat alle nieuwe polissen op 1 januari ingaan ligt de deadline jaarlijks op 12 november.

Boete

De verzekeraars zijn aangesproken door de NZa, maar de voorlichter vertelt dat de toezichthouder eigenlijk een boete wil kunnen opleggen aan de partijen, maar dit niet kon doen. De NZa kan alleen zogeheten herstelsancties opleggen, waarbij organisaties hun werkwijze moeten aanpassen op straffe van een dwangsom.

Gesprek

In dit geval kunnen de zorgverzekeraars het bekendmaken van de zorgpremie niet meer herstellen omdat die al te laat is gepubliceerd. Daarom vraagt de NZa om de bevoegdheid om boetes op te kunnen leggen. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) is hierover in gesprek met de toezichthouder.

Allerlaatste moment

Het tijdig bekendmaken van de zorgpremie is in het belang van verzekerden zodat ze genoeg tijd hebben om zich te oriënteren en ook zorgt het voor een gelijk speelveld tussen alle concurrerende zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars wachten steeds langer met het bekend maken van de nieuwe zorgpremies. Soms wordt pas op het allerlaatste moment de premie gepubliceerd.

Meer regie

In een evaluatie van de Zorgverzekeringswet pleit de NZa er verder voor dat de zorgverzekeraar meer regie neemt in de samenwerking tussen verzekeraars, zorgaanbieders en het sociaal domein. Tijdens de corona-uitbraak was samenwerking belangrijk om de reguliere zorg op peil te houden. Om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen in de toekomst is meer samenwerking nodig. “Niemand kan deze opgave alleen oplossen. Onderlinge samenwerking, waarbij de patiënt centraal staat, is hierbij cruciaal.”