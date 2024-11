NZa wil strengere regels voor nieuwe zorgaanbieders op de markt

De NZa wil daarom strengere regels voor nieuwe zorgaanbieders om de markt minder gemakkelijk te kunnen betreden.

Micro-zorgaanbieders

De klacht van de zorgautoriteit gaat over zogeheten micro-zorgaanbieders. Die hebben een omzet van maximaal 900.000 euro netto en maximaal tien medewerkers in loondienst. Zij moeten elk jaar een verantwoording indienen, maar de NZa stelt daar geen aanvullende vragen over. Dat komt volgens de waakhond door onvoldoende draagvlak bij zorgaanbieders en in de politiek.

Doordat de NZa die vragen niet stelt, zegt de organisatie belangrijke informatie te missen om onrechtmatig gebruik van zorggeld tegen te gaan.

De Eerste Kamer versoepelde in september de regels voor de kleine zorgaanbieders, op voorstel van het ministerie van Volksgezondheid. Dit gaat in op 1 januari. (ANP)