NZa: ziekenhuizen slagen er niet in uitgestelde zorg in te halen

Het is ziekenhuizen deze zomer nauwelijks gelukt om uitgestelde zorg in te halen. Dit terwijl de druk door coronabesmettingen relatief laag was. Dat blijkt uit de Monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De zorgautoriteit verwacht van ziekenhuizen dat ze tijdens de periodes met minder coronagevallen de zorg inhalen die tijdens heviger golven noodgedwongen is uitgesteld. De ziekenhuizen slagen er echter steeds niet in om die inhaalslag te maken. “Het aantal mensen dat extra wacht op een behandeling in een ziekenhuis is in augustus relatief gelijk aan het aantal wachtenden in juni”, schrijft de NZa. “De lengte van de gemiddelde wachttijden blijft stabiel hoog en hoger dan de Treeknorm. We zien geen tekenen van een daling in de wachttijden. Wel zien we voor diverse behandelingen regionale verschillen in wachttijden.”

Kritiek planbare zorg

Uit data van de NZa blijkt dat ziekenhuizen de planbare zorg de afgelopen weken iets hebben afgeschaald. 41 procent van de ziekenhuizen levert deze zorg weer met de volledige capaciteit, in juni was dit 52 procent. Er zijn nog vier ziekenhuizen die de kritiek planbare zorg niet volledig binnen de norm van zes weken kunnen leveren. Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten in de desbetreffende regio’s.

Samenwerken

Volgens de NZa moeten de ziekenhuizen meer samenwerken om achterstanden weg te werken. “We herhalen de oproep aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgprofessionals om intensiever te gaan samenwerken om deze achterstanden weg te werken. De verschillen in wachttijden tussen regio’s maken duidelijk dat samenwerking kan bijdragen aan kortere wachttijden en wachtlijsten, ondanks bovengemiddeld hoog ziekteverzuim.”

Huisarts en wijkverpleging

Om een beter beeld te krijgen van de toegankelijkheid van de gehele zorgsector gaat de NZa de komende tijd ook data verzamelen over de huisartsenzorg en de wijkverpleging. “Patiënten die naar het ziekenhuis verwezen worden of juist terugkeren naar huis na een ziekenhuisbehandeling hebben vaak te maken met de huisarts of de wijkverpleegkundige. Een beter inzicht in de beschikbaarheid van deze zorg leidt ertoe dat we vroegtijdig knelpunten kunnen signaleren. De NZa heeft verkennende gesprekken gevoerd met een aantal partijen en zal, zodra dat mogelijk is, de betreffende data uitvragen. Hierbij zet de NZa zich in om administratieve lasten voor zorgaanbieders zo gering mogelijk te laten zijn.”