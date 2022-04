NZa ziet onduidelijkheden bij zorgpolissen

Zorgverzekeraars zouden hun informatie over zorgpolissen voor consumenten duidelijker moeten maken. Daarnaast zijn er volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te veel polissen die nauwelijks van elkaar verschillen. Daardoor is het lastiger geworden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

“In de afgelopen overstapperiode zien we een toename in het aantal polissen. Dit maakt het overzicht voor de verzekerde lastiger”, meldt de NZa. “Mensen die eraan denken om over te stappen naar een andere zorgpolis hebben het recht op duidelijke informatie over de prijs, inhoud en de kwaliteit van zorg”, vervolgt de zorgautoriteit.

Kuipers

De NZa heeft gezondheidsminister Ernst Kuipers op de hoogte gebracht van wat er kan worden verbeterd. Daarbij wijst de toezichthouder erop dat verzekeraars en zorgaanbieders erg laat waren met het sluiten van contracten in de afgelopen overstapperiode. “Dit komt onder andere door de financiële onzekerheid als gevolg van corona. Zorgverzekeraars zijn naar consumenten toe wel duidelijk over met wie wel of (nog) niet een contract is gesloten en wat daar de financiële gevolgen van zijn. Maar doordat veel contracten pas zeer laat rond zijn, weten verzekerden pas laat of het ziekenhuis van hun keuze gecontracteerd is”, aldus de NZa. Dit noemt de autoriteit een onwenselijke ontwikkeling.

“Onzekerheid over het gecontracteerde aanbod voor verzekerden kan een drempel vormen om over te stappen.” (ANP)