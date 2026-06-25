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OLVG sluit nieuwe deal met AI-onderneming voor intensievere samenwerking

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Ziekenhuis OLVG en softwarebedrijf Pacmed hebben een contract gesloten om intensiever te gaan samenwerken. Het ziekenhuis gaat AI-toepassingen voor capaciteitsmanagement en logistieke processen implementeren en beide partijen gaan samen nieuwe modellen ontwikkelen, valideren en opschalen.

Een doel van de vernieuwde samenwerking tussen OLVG en Pacmed is om zorgmedewerkers en planners meer inzicht te geven om vooruit te plannen en om personeel beter over verschillende afdelingen te spreiden. Het ziekenhuis en de onderneming werken al langer samen, maar tot dusverre voornamelijk op het gebied van medische beslisondersteuning op de intensive care (IC).

Capaciteitsmonitor

Pacmed richt zich momenteel ook op AI-ondersteuning buiten de IC. Zo gaat het OLVG een capaciteitsmonitor implementeren voor de Eerste Harthulp en Hartbewaking. Die voorspelt de patiëntbezetting en de bijbehorende personele diensten voor de komende dagen. Dat moet helpen om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten en overbelasting van zorgmedewerkers te voorkomen. Op termijn moet de Capaciteitsmonitor ook de verwachte ontslagdatum kunnen berekenen en voorspellen of een patiënt nazorg nodig heeft (en zo ja, welke nazorg). Dat moet de afstemming tussen afdelingen en samenwerking met andere zorgorganisaties in de regio verbeteren.

Valideren en opschalen

Onderdeel van de vernieuwde samenwerking is dat beide partijen intensief kennis gaan uitwisselen en samen modellen ontwikkelen. Het OLVG ontwikkelt AI-modellen, die Pacmed gebruikt als uitgangspunt om verder te ontwikkelen en op te schalen. Het ziekenhuis faciliteert onder meer toegang tot data, waarmee Pacmed de modellen kan valideren.
“Datagedreven werken wordt pas echt waardevol als je de opgedane kennis deelt”, zegt Sander van Schaik, CMIO van het OLVG. “In de samenwerking met Pacmed wisselen we inzichten over AI-modellen in de zorg uit die niet alleen het OLVG vooruithelpen, maar ook andere zorginstellingen in Nederland.”

Meer dan code delen

Thomas Schneider, Chief Data Officer bij het OLVG, voegt toe: “AI opschalen tussen ziekenhuizen vraagt meer dan enkel code met elkaar delen. In de samenwerking met Pacmed combineren we onze inhoudelijke expertise met Pacmeds jarenlange ervaring in verantwoorde opschaling van AI, zodat alle modellen die we maken en kennis die wij bij OLVG opdoen ter beschikking komen voor andere ziekenhuizen die zelf minder ontwikkelcapaciteit of expertise hebben om AI te implementeren.”

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