OM eist celstraf wegens fraude met valse diploma’s in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) was na melding van een zorgaanbieder onder leiding van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek gestart. De zorgaanbieder had alle door haar ingehuurde uitzend- en bemiddelingsbureaus gevraagd om diploma’s en VOG’s van de uitzendkrachten op te sturen.

Valse documenten

Het Arnhemse bemiddelingsbureau verstrekte aan de zorgaanbieder slechts een deel van de gevraagde documenten, waarvan ook nog een deel van de documenten vals was. Op 21 juli 2020 vonden er doorzoekingen plaats in het bedrijfspand van het bemiddelingsbureau en in de woning van de voormalige bestuurder. In de administratie van het bedrijf werden onder meer valse diploma’s, uittreksels uit het diplomaregister van DUO, getuigschriften en een curriculum vitae aangetroffen.

Uit het onderzoek blijkt dat via het bedrijf meerdere ongekwalificeerde mensen in zorginstellingen hebben gewerkt. Het bedrijf was met de zorgaanbieder overeen gekomen dat het zorg zou dragen voor de werving en selectie van voldoende gekwalificeerd personeel en zij had de diploma’s en referenties van de uitzendkrachten moeten controleren. Uit verklaringen van de uitzendkrachten blijkt dat het bedrijf bij sollicitaties niet eens vroeg naar diploma’s of andere papieren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Het faillissement van het bemiddelingsbureau is vorig jaar uitgesproken, waarna door de curator een melding is gedaan van een vermoeden van faillissementsfraude.