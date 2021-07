OM heeft harde kritiek op euthanasierichtlijn

Het OM heeft harde kritiek op de euthanasierichtlijn. Het conflict ontstond nadat de Hoge Raad vorig jaar uitspraak deed in de zaak tegen verpleeghuisarts Marinou Arends. Arts Marinou Arends werd vervolgd voor euthanasie bij een patiënte met vergevorderde dementie. Ze werd ontslagen van rechtsvervolging, maar de zaak kostte haar vier jaar uit haar leven, aldus een artikel in Trouw.

Euthanasiecode

Volgens het OM leggen de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) deze uitspraak verkeerd uit in hun artsenrichtlijn, de euthanasiecode. Daardoor zouden er meer patiënten voor euthanasie in aanmerking komen dan wettelijk is toegestaan. Het OM liet zich in het openbaar nog niet uit over de richtlijn, maar verzet zich achter de schermen fel. Dat blijkt volgens Trouw uit brieven die de krant in handen kreeg.

Rinus Otte

OM-topman, Procureur-Generaal Prof. dr. Rinus Otte en de euthanasiecommissies verschillen fel van mening over de euthanasieregels. Ook wil Otte een onafhankelijk onderzoek naar het werk van de commissies. Bij minister Grapperhaus van justitie pleit het OM voor een ‘onafhankelijk onderzoek’ naar de oordelen van de euthanasiecommissies, zo blijkt uit een andere brief van Otte. Die wens is ingegeven door het feit dat de toetsingscommissies bijna nooit meer oordelen dat een arts onzorgvuldig heeft gehandeld.

Dalende lijn

In 2017 ontving het OM nog twaalf zaken, sindsdien daalde het aantal zaken ieder jaar, tot twee in 2020. “Als deze dalende lijn samenhangt met een onjuiste interpretatie van de zorgvuldigheidscriteria of de toetsende rol van de RTE, is dit reden tot zorg”, schrijft Otte volgens Trouw aan de RTE. (ANP/TROUW)