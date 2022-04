OM onderzoekt aangifte aanranding ziekenhuisbestuurder

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de mogelijke aanranding door zorgbestuurder John Taks. Het gaat om één aangifte van twee incidenten in 2015 met een medewerker van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, waar Taks destijds bestuurder was.

Het OM heeft getuigen gehoord en zal binnenkort Taks horen. Of en wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend en afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Het OM schat in dat het onderzoek weken tot enkele maanden zal duren.

Diakonessenhuis

Taks is op dit moment bestuurder bij het Diakonessenhuis in Utrecht. Het ziekenhuis wilde alleen schriftelijk reageren: “John Taks is verrast en verbaasd over de verwijten die hem worden gemaakt. Hij is ervan overtuigd dat dergelijke feiten niet hebben plaatsgevonden. Uiteraard verleent hij zijn volledige medewerking aan een onderzoek.”

“De raad van toezicht van het Diakonessenhuis wacht een eventueel onderzoek door het OM en de uitkomsten daarvan af. Ook stelt de raad van toezicht vast dat er bij het Diakonessenhuis geen melding of klachten zijn ingediend. Op basis daarvan ziet de raad van toezicht nu geen aanleiding om vooruitlopend op het onderzoek door het OM nadere maatregelen te treffen.”

Medewerkers

De medewerkers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Diakonessenhuis zijn op de hoogte gesteld over wie het gaat.

Overige functies

Taks is tevens bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en lid van de raad van toezicht bij drie organisaties: SOVAK, Diagnostiek voor U en Surplus. Bij de laatste twee organisaties is hij voorzitter van de rvt.

Rol raad van toezicht

Hoogleraar Zorgbestuur, Wilma van der Scheer, vindt het niet gek dat Taks nog steeds in functie is. “Het gaat om een voorval dat zeven jaar geleden speelde. Als hij in zijn huidige werk goed functioneert, is een aangifte tegen hem niet per definitie aanleiding om hem op non-actief te stellen. Het lijkt me wel goed als de raad van toezicht met hem in gesprek is over het voorval en met hem scenario’s bespreekt zoals: wat gaan we doen als het onderzoek start, als het voor de rechter komt en/of als hij strafbaar wordt bevonden.”

“Het is van belang dat de raad van toezicht geen uitspraak doet over de aangifte. Zij is daar geen partij in”, benadrukt Van der Scheer. “De raad van toezicht heeft wel een verantwoordelijkheid voor de sociale veiligheid in de eigen organisatie. Daar zal het gesprek allicht ook over gaan. Hoe is dat geborgd? Hoe is de cultuur op dit punt in de organisatie?”

Skipr heeft contact gezocht met de advocaat van de beschuldigende partij. Daar is op het moment van schrijven nog geen reactie op gekomen.