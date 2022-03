Medewerkster doet aangifte van aanranding tegen oud-topman ASZ

Een medewerkster van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht heeft aangifte gedaan tegen een oud-bestuurder. Ze zou in 2015 meerdere malen door de oud-topman zijn aangerand “Via de media hebben we vernomen dat door een medewerkster van het ziekenhuis aangifte zou zijn gedaan”, meldt het ziekenhuis in een zaterdag verschenen persverklaring.

De huidige raad van bestuur werd er in november 2021 door de medewerkster van op de hoogte gebracht dat jaren eerder een ernstig geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben plaatsgevonden jegens haar, door de toenmalige bestuurder. “Tot dat moment was dit in onze organisatie niet bekend”, aldus het ziekenhuis. In dat jaar heeft ze de zaak eerder voorgelegd aan een klachtencommissie. “Maar daarbij is onvoldoende duidelijk geworden wat er precies gebeurd is volgens haar. Hierdoor kon de commissie niet tot een conclusie komen”, vertelt een woordvoerder in het AD.

Meewerken aan onderzoek

Omdat de oud-topman al lange tijd niet meer aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis verbonden is, is er voor de huidige rvb is geen basis om in gesprek te gaan. “Aan de betrokken medewerkster is vanzelfsprekend ondersteuning en advies over het mogelijke vervolgtraject aangeboden. Zij heeft naar nu blijkt aangifte bij de politie gedaan. Wij zullen, als de politie dat aan ons vraagt, vanzelfsprekend alle medewerking verlenen aan onderzoek”, meldt het ziekenhuis in de persverklaring.

Extra bewustwording

Mede naar aanleiding van recente onthullingen in het land, werkt het Albert Schweitzer ziekenhuis momenteel aan extra bewustwording over een veilige werkomgeving voor iedereen. Uit een recent werkbelevingsonderzoek is gebleken dat 1 procent van de medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis in de afgelopen twaalf maanden weleens te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van een collega. “Er is ons veel aan gelegen om dit nog verder naar beneden te brengen”, aldus het ziekenhuis.