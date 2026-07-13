OM stopt onderzoek naar sterfgeval in ziekenhuis Reinier de Graaf

Het OM heeft het onderzoek naar een sterfgeval in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft in 2023 gesloten. Op 11 december overleed daar een 78-jarige man aan de gevolgen van een luchtembolie.

De slang waaruit hij extra zuurstof kreeg was aangesloten op het infuus. Het OM startte daarna een onderzoek, dat pas na een jaar op gang kon komen, toen via een juridische procedure het medisch dossier van de man werd vrijgegeven. Tot die tijd weigerde het ziekenhuis het dossier te verstrekken en was onduidelijk wie die dag betrokken waren bij de patiënt.

Geen bewijs

Nadat het medisch dossier is bestudeerd en getuigen zijn bevraagd, heeft het OM geconcludeerd dat niet meer nauwkeurig kan worden vastgesteld hoe de dag van zijn overlijden is verlopen. “Er is geen bewijs dat een strafbaar feit vaststelt of uitsluit”, meldt het OM. (ANP)