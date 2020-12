OMT-leden bedreigd en beveiligd

Gommers, die vrijdagochtend niet veel meer wil zeggen dan dat het bericht klopt, spreekt volgens Nu.nl over ernstige bedreigingen via sociale media. Soms worden OMT-leden ook thuis bezocht.

Brieven

Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die ook zitting heeft in het OMT, heeft tegen NU.nl gezegd dat hij een brief heeft ontvangen waarin hij “vreselijke aap” werd genoemd. De afzender stelde dat er in de dierentuin nog wel een plek zou zijn. In een andere brief zou “Ga maar terug naar de Duitsers” hebben gestaan. De brieven zouden niet per post zijn bezorgd, maar gewoon in de brievenbus van Voss zijn gedaan.

Sociale media

Ook OMT-lid en viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam zegt tegen NU.nl brieven thuis te hebben gehad en via sociale media te zijn bedreigd. Meerdere leden van het OMT, onder wie Koopmans, overwegen volgens de nieuwssite te stoppen met mediaoptredens, aangezien de dreigementen toenemen kort nadat ze in de media over het coronavirus hebben verteld. (ANP)