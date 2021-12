OMT overlegt over opkomst omikronvariant

Een paar dagen na de nieuwste coronabeperkingen komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bij elkaar. Het is het 134e overleg van de deskundigen die het kabinet adviseren. Ze praten vrijdag onder meer over de omikronvariant van het coronavirus.

Nieuwe golf

In Nederland is die virusversie bij meer dan honderd mensen vastgesteld. Het zou tot een nieuwe golf besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen leiden. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is niet duidelijk. De variant verspreidt zich snel, maar het is nog niet bekend hoe ziek mensen ervan kunnen worden.

OMT

Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten dinsdag onder meer bekend dat de scholen volgende week dicht moeten gaan. De maatregelen die er al waren, worden verlengd. De maatregelen gelden in principe tot 14 januari, maar Rutte zei er meteen bij dat er misschien eerder al “een nieuw weegmoment komt”. (ANP)