On-demand ggz-behandelmodel voor depressie door snelle toets

Het on-demand behandelmodel is gebaseerd op het Britse Improving Access to Psychological Therapies (IAPT)-model. Thubble onderzocht in welk tijdspad behandelingen het meeste impact hebben, hoe cliënten tussen afspraken geactiveerd worden en welke communicatiemiddelen het beste werken. Deze inzichten zijn gecombineerd met richtlijngebaseerde behandelingen en vormen de basis van het model. Thubble is een label van Dimence Groep.

Kortere behandelduur

Bij trajecten voor angst, depressie en trauma blijkt dat de behandelduur tot 60 procent korter en het aantal behandelminuten met 40 procent lager kan zijn dan bij huidige behandelingen.

Cliënten werken tussen hun behandelafspraken aan op maat aangeboden opdrachten en kunnen daarnaast via een beveiligde chatomgeving contact houden met hun behandelaar. Behandelaren monitoren de voortgang op afstand en sturen voor de cliënt relevante motiverende berichten.

Geen wachtlijst

Cliënten die passen bij het aanbod van het behandelmodel, worden actief doorgezet naar Thubble. Ze komen daardoor niet op een wachtlijst, maar zijn wel onderdeel van het experiment.

Na indiening en vervolgens goedkeuring van het transformatieplan door de twee beoordelaars moeten per 1 januari 2026 alle randvoorwaarden zijn geïmplementeerd. Dan wordt gestart met het op schaal toetsen van de werkbare elementen van het on-demand behandelmodel. De resultaten worden beschikbaar gesteld om op landelijk niveau ggz toegankelijk te houden.

Met gerichte doorverwijzingen, landelijke samenwerking en data-gedreven sturing willen de partijen de zorg toegankelijk houden met oog op het dreigende tekort van 10.000 behandelaren in 2030 en de groeiende vraag naar ggz-zorg.