Oncologiepatiënten appen met zorgverlener in CWZ

Oncologiepatiënten in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) kunnen sinds kort berichten uitwisselen met hun zorgverlener via de BeterDichtbij-app. CWZ wil hiermee de communicatie met patiënten toegankelijker maken voor verschillende groepen, waaronder anderstaligen.

In de app is daarnaast informatie te vinden over onderzoeken en behandelingen en op termijn ook in de vorm van animaties.

Persoonlijk contact

Via de BeterDichtbij-app houden oncologiepatiënten persoonlijk contact met hun zorgverlener in CWZ. Via de app kunnen patiënten snel en veilig vragen stellen. De berichten komen als meldingen binnen in het computersysteem van de polikliniek en dagbehandeling oncologie. Het secretariaat zet deze vervolgens afhankelijk van de vraag door aan de oncoloog, verpleegkundig specialist of research of oncologie verpleegkundige.

Toegankelijkheid

Naast berichten uitwisselen via de app bevat deze ook informatie over oncologische behandelingen. Op termijn komt deze informatie ook beschikbaar in beeld; in de vorm van animaties van Indiveo. Dit maakt de informatie voor patiënten beter te verwerken en te begrijpen. En beter toegankelijk voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven in de Nederlandse taal.