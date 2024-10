Onderhandelingsronde nieuwe cao vvt van start

De tweede onderhandelingsronde voor de nieuwe cao vvt 2025 is achter de rug. Op dinsdag 15 oktober kwamen vakbonden FBZ, CNV, FNV en NU’91 samen met werkgeversorganisaties ActiZ en ZorgthuisNL.

De huidige cao loopt af op 31 december 2024. De partijen hopen op 1 januari 2025 een nieuwe cao klaar te hebben.

Kick-off

Op 26 september vond de landelijke kick-off plaats. Voor de FNV zijn werkdrukverlaging en betere beloning de hoogste prioriteiten. “Het verminderen van het aantal opkomstmomenten en het verlengen van diensten naar minimaal 7,2 uur per dag zijn hierin belangrijke stappen”, aldus de vakbond. Hierdoor moet er weer ruimte komen voor pauzes, administratie tijdens werktijd en overleg met collega’s. “Daarnaast streven we naar een betere werk-privébalans.” Verder stelt FNV een loonsverhoging van 7 procent voor en wil het een verbeterde toeslag voor onregelmatig werk. Naast een loonsverhoging, pleit FBZ voor een reiskostenvergoeding van 23 cent per kilometer en een kritische beoordeling van aanloopschalen.

De tweede bijeenkomst vond de tweede bijeenkomst plaats. FBZ noemt het een constructieve onderhandelingsronde. “Tijdens deze bijeenkomst lag de focus op het proces en de samenwerking. Er is ruimte geboden voor het delen van standpunten en het verkennen van mogelijkheden, wat de basis legt voor verdere discussies.” De onderhandelingen worden op 24 oktober vervolgd.