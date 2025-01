Werkgevers en vakbonden hervatten cao-onderhandelingen ouderenzorg

Vakbonden en werkgevers gaan weer met elkaar praten over een nieuwe cao voor personeel in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg. De FNV heeft dat 20 januari 2025 aangekondigd, na een pauze van ruim twee maanden. De cao, die voor ongeveer 500.000 mensen geldt, liep op 31 december 2024 af.

De onderhandelingen waren begin november opgeschort. Beroepsorganisatie NU’91 meldde toen dat er een te groot gat zat tussen de eisen van de bonden en het bod van de werkgevers. De bonden willen onder meer een loonsverhoging die de inflatie opvangt en een hogere reiskostenvergoeding. Beroepsorganisatie NU’91 wil daarnaast dat zorgmedewerkers niet langer hun volledige naam zichtbaar op hun kleren hoeven te dragen. Dat moet agressie tegengaan.

Acties ouderenzorg

De afgelopen maanden heeft zorgpersoneel actie gevoerd. Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Meer dan 500 werknemers hebben in de periode dat de onderhandelingen stillagen een actiepakket met stickers en flyers aangevraagd. Daardoor was het protest in bijna elke instelling zichtbaar. Dat is echt ongekend en laat zien dat het de werknemers menens is. De houding van de werkgevers was voor hen echt onacceptabel.”

Investeren in werknemers

Volgens De Haas geven werkgevers nu ook aan dat meer investeren in werknemers noodzakelijk is: “Werknemers alleen als kostenpost zien, werkt niet, daarover zijn we het eens. Want zonder waardering geen zorgmedewerkers en zonder medewerkers geen zorg.”

Overleg cao ouderenzorg

Het eerstvolgend overleg is zeer waarschijnlijk al begin februari. De Haas: “De cao liep af op 31 december 2024, het wordt tijd dat de werknemers duidelijkheid krijgen over een loonsverhoging en andere noodzakelijke aanpassingen zoals roosters met minder opkomstmomenten. En betere beloning van onregelmatig werk, meer ontwikkelingsmogelijkheden en verlofregelingen passend bij de levensfase van de werknemer.” (ANP/Skipr)