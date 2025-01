Onderzoek: doorplaatsing verwoestend voor uit huis geplaatste kinderen

Uit huis geplaatste kinderen worden gemiddeld zes keer overgeplaatst. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Het Vergeten Kind. Doorplaatsingen in de jeugdzorg leiden tot wanhoop en eenzaamheid.

In 2023 woonden bijna 42.000 kinderen in een vorm van jeugdhulp met verblijf, zoals pleeggezinnen of instellingen. Uit onderzoek onder 119 doorgeplaatste kinderen blijkt dat deze groep vaak niet direct op de juiste plek belandt en gemiddeld zes keer wordt doorgeplaatst. Eén op de acht kinderen wordt zelfs meer dan tien keer doorgeplaatst. Er zijn zelfs uitschieters van twintig doorplaatsingen.

Verwoestend

Gebrek aan passende hulp (66,4 procent) en problemen op de woonplek of in het (pleeg)gezin (56,3 procent) zijn de belangrijkste oorzaken. “Opvallend is dat 26,1 procent van de kinderen niet wist waarom zij moesten vertrekken. Veel kinderen moesten hun spullen in vuilniszakken verhuizen, wat hun gevoel van eigenwaarde verder aantastte”, aldus Het Vergeten Kind.

De impact van doorplaatsingen is volgens het onderzoek verwoestend. Zo verliezen kinderen hun sociale netwerk. Bijna driekwart kon geen afscheid nemen van belangrijke mensen en 86 procent wist niet hoe lang ze op hun nieuwe plek konden blijven. Hobby’s en sport vallen vaak weg door de afstand of restricties en meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan geen steun te hebben ontvangen van een ouder, mentor of begeleider. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat doorgeplaatste kinderen achterraken met school en kampen met angst, eenzaamheid en depressie. “Ernstige klachten, zoals PTSS en suïcidale gedachten komen ook voor.”

Onacceptabel

Zes jaar geleden maakte Het Vergeten Kind ook al een vuist om het aantal doorplaatsingen terug te dringen. Sindsdien is er echter weinig veranderd. De stichting noemt de onderzoeksresultaten onacceptabel. “Kinderen verdienen een stabiele plek om hun leven op te bouwen, niet om constant verplaatst te worden”, reageert directeur Margot Ende- van den Broek.

Het Vergeten Kind pleit in een manifest voor voldoende stabiele woonplekken in de buurt van het sociale netwerk voor en van kinderen die écht niet meer thuis kunnen wonen. Daarnaast voert de stichting van 29 januari tot en met 4 februari opnieuw actie tijdens de Week van het Vergeten Kind.