Onderzoek mondkapjesdeal opnieuw vertraagd

Helder had de Tweede Kamer beloofd het rapport in het reces te sturen. Ze betreurt de vertraging, schrijft ze aan de Kamer. Het uitstel wordt met name veroorzaakt door wederhoor dat betrokkenen kunnen geven op de onderzoeksresultaten.

Wederhoor

Betrokkenen geven aan meer tijd voor wederhoor nodig te hebben vanwege de omvang van het rapport. “Betrokkenen nemen meer tijd dan was verwacht” schrijft Helder. Ook heeft Deloitte verschillende wederhoorsessies moeten houden. Dat was noodzakelijk vanwege het commentaar op de onderzoeksbevindingen van andere geïnterviewden en aanvullende documentatie die aan direct betrokkenen is voorgelegd.

Miljoenen

Van Lienden en zijn zakenpartners verdienden miljoenen euro’s met de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Van Lienden zei dit zonder winstoogmerk te doen, maar de verkoop van mondkapjes aan de overheid liep via zijn commerciële bedrijf.

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek en heeft inmiddels beslag gelegd op ruim 11,5 miljoen euro. Coolblue en uitzendbureau Randstad hebben aangifte gedaan tegen Van Lienden. Zij werkten destijds belangeloos mee, omdat hen was gezegd dat het ging om een non-profitinitiatief vanuit Van Lienden.

(ANP)