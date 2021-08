Onderzoekers: toedienen plasma aan coronapatiënten heeft geen zin

Interessant voor u

CBS: niet meer zelfdodingen in 2020, effect corona kan later nog komen

Onderzoekers van het CBS zagen het aantal zelfdodingen niet stijgen in coronajaar 2020, maar sluiten niet uit dat het coronavirus later nog een stijging zal veroorzaken. Ook weten zij niet of het aantal suïcides in specifieke groepen, zoals migranten of mensen met psychische problemen, misschien wel omhoog is gegaan.