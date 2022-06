Onderzoeksraad krijgt veel reacties op coronaonderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft veel reacties gekregen op het eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis. De OVV kreeg persoonlijke brieven en e-mails van zowel burgers als belangenorganisaties. Vooral mensen die zich herkenden in de problematiek in de verpleeghuizen deelden hun verhaal, aldus de OVV woensdag.

De overheid had aan het begin van de coronacrisis te weinig aandacht voor de bescherming van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen, concludeerde de Onderzoeksraad in februari. De beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, waren aanvankelijk alleen voor de ziekenhuizen en de acute zorg beschikbaar en niet voor de verpleeghuizen.

Brede problematiek

Er zijn in deze crisis veel meer kwetsbare groepen geweest die mogelijk onvoldoende in beeld zijn geweest bij de aanpak van deze crisis, reflecteren de onderzoekers op het rapport. “Uit de vele brieven die zijn ontvangen van onder andere de uitvaartsector, de gehandicaptenzorg, ambulancepersoneel, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg lijkt dat de problematiek inderdaad veel breder was. In soms zeer persoonlijke brieven werd aandacht gevraagd voor specifieke problemen waardoor mensen extra kwetsbaar waren en grote risico’s liepen”, reageert de Onderzoeksraad op de brieven. Werknemers in deze sectoren “ervaarden een gebrek aan bescherming in deze eerste maanden van de coronacrisis.”

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zegt: “Duidelijk is dat de ene doelstelling van het kabinet, namelijk het ontlasten van de ziekenhuiszorg, zwaarder heeft gewogen dan dat andere doel, het beschermen van de kwetsbaren. Onze aanbeveling om de kwetsbaren in een grote crisis zo vroeg mogelijk te identificeren, scherp in beeld te houden en gerichte bescherming te blijven bieden, wordt met al deze reacties nogmaals onderstreept.”

Tweede rapport

De Onderzoeksraad verwacht het tweede deelrapport na de zomer te publiceren. Het tweede deel gaat over de periode september 2020 tot juli 2021 en onderzoekt de aanpak van het vaccinatieprogramma en het effect van drie ingevoerde maatregelen: de mondkapjesplicht, de scholensluiting en de avondklok. Begin volgend jaar komt ook nog een derde onderzoek, naar de periode na juli 2021. Dat gaat over het testbeleid en zicht op het virus, het besluitvormingsproces rondom de invoering en versoepeling van maatregelen en de doelstellingen en strategieën van het kabinet. (ANP)