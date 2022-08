Online huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen in Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard is de tweede die online huisartsenzorg aanbiedt aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hoeksche Waard en GHOR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben op 10 augustus de Medicoo-app in gebruik genomen voor vluchtelingen op de opvanglocatie Piershil. Via die app ontvangen zij gezondheidsadvies in hun eigen taal. Door de automatische vertaalfunctie kunnen zowel de patiënt als de zorgverlener in de eigen taal met elkaar communiceren.

Dat meldt leverancier Medicinfo op 22 augustus. De eerste huisartsen-app in eigen taal werd in juli in gebruik genomen voor vluchtelingen in Tilburg. Het medisch team van Medicinfo, dat bestaat uit verpleegkundigen en huisartsen, geeft medisch advies via chat. Op deze manier krijgen vluchtelingen de zorg die ze nodig hebben, zonder de lokale huisartsen extra te belasten.

“Met de inzet van deze app kunnen we echt wat druk op de huisartsenzorg verminderen. We hopen dat de opgevangen vluchtelingen in Piershil de app volop gaan gebruiken”, zegt Tamara Schiedon, accounthouder huisartsen voor de GHOR ZHZ. Bij een succesvolle pilot van huisartsenapp is het de bedoeling om deze digitale zorg ook op andere opvanglocaties in Zuid-Holland Zuid aan te bieden.