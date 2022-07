Oekraïense vluchtelingen krijgen huisartsen-app in eigen taal

Oekraïense vluchtelingen met onderdak in Tilburg krijgen vanaf 1 augustus online huisartsenzorg van Medicinfo in hun eigen taal. Via de Medicoo app kunnen zij in het Oekraïens vragen stellen, die in het Nederlands worden vertaald. Een team van Nederlandse verpleegkundigen en huisartsen van Medicinfo geven via de chat adviezen, die dan automatisch worden terugvertaald naar het Oekraïens of het Russisch.