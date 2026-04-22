Limburgse huisartsen melden diefstal patiëntgegevens via ChipSoft-systeem

Patiëntgegevens van het samenwerkingsverband Huisartsenpunt in Limburg zijn gestolen via het softwaresysteem ChipSoft 365. Dat gebeurde tijdens de hack van cybercriminelen op 7 april.

Volgens Huisartsenpunt heeft ChipSoft 7 april ontdekt dat er afwijkingen waren in het online patiëntregistratiesysteem. Na onderzoek stelde ChipSoft op 16 april vast dat dit ging om een ransomware-aanval. 

Gegevens ontvreemd

Huisartsenpunt heeft het volgende bericht op de site gezet: “Helaas hebben de cybercriminelen toegang gekregen tot uw gegevens in het patiëntendossier. Vervolgens hebben zij gegevens ontvreemd. Het is op dit moment nog onduidelijk om welke persoonsgegevens het gaat.”

Servicelijn

Huisartsenpunt heeft praktijken in Grathem, Heel, Ittervoort en Vlodrop. De huisartsen adviseren patiënten die vragen hebben over de ransomware-aanval te bellen met een servicelijn van ChipSoft en extra voorzichtig te zijn omdat criminelen de gegevens gebruiken om patiënten mee op te lichten. ChipSoft heeft volgens Huisartsenpunt ‘gespecialiseerde advocaten’ beschikbaar gesteld die mensen de hele dag te woord kunnen staan. 

