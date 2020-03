‘Online hulp ggz tijdens coronacrisis niet voor iedereen voldoende’

Behandelaars en instellingen zijn druk bezig alle hulp zoveel mogelijk te laten doorgaan en bedenken creatieve alternatieven. Zo heeft Sven Hagg van GGNet, dat jaarlijks zo’n 18.000 patiënten behandeld, gisteren twee webinars voor zijn collega’s georganiseerd. De webinars waren er op gericht om psychologen, psychiaters en andere behandelaars te adviseren in hoe ze hun patiënten online zo goed mogelijk kunnen helpen.

Goede alternatieven

“Natuurlijk zien we onze cliënten het liefst face to face”, vertelt psycholoog Vera Hin aan de NOS. “Maar beeldbellen en online hulpprogramma’s zijn goede alternatieven voor veel mensen. En altijd nog beter dan telefoneren, want met beeldbellen bijvoorbeeld kan ik zien hoe iemand reageert. Of iemand moet huilen. Of van slag is.” Online hulp is echter niet voor iedere patiënt optimaal volgens Hin. “Dit werkt bij mensen die redelijk zelfstandig en stabiel zijn. Mensen die in een acute crisis zitten, hebben heel andere hulp nodig.”

Psycholoog Vera Hin vervolgt: “Ook voor ons als hulpverleners is dit een uitkomst. We moeten niet alleen voorkomen dat onze cliënten ziek worden. We moeten ook zorgen dat we zelf gezond blijven.”

Dagbesteding gestopt

Bij veel instellingen waaronder ook GGNet is bezoek aan inwonende patiënten gelimiteerd of verboden. Ook is er op veel plekken geen dagbesteding meer en gaan groepstherapieën niet meer door. Hin vertelt dat de intensieve zorg en crisiszorg overal wel gegarandeerd te zijn.

Marielle van den Berg van patiëntenorganisatie Mind stelt evenals Hin dat er door hulpverleners in de GGZ keihard wordt gewerkt om patiënten goed te helpen. Ze vraagt zich echter af of dat voldoende is en of bijvoorbeeld dak- en thuislozen, verslaafden en mantelzorgers niet over het hoofd worden gezien.

Vraag naar richtlijnen

Trudy Jansen van de Veerkracht Centrale, een club van ervaringsdeskundigen, deed eerder deze week al een oproep aan brancheorganisatie GGZ Nederland om richtlijnen op te stellen welke hulp er nog wel moet zijn tijdens de Corona-beperkingen. Ze stelt dat urgente zorg beschikbaar moet blijven. Als dat niet gebeurt, vreest ze voor een toename van het aantal zelfdodingen en andere zware psychische problemen.