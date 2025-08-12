Ontruiming na brand in serviceflat in Franeker

In serviceflat Froonacker in Franeker, waar ouderen wonen, heeft in de nacht van maandag op dinsdag kort een brand gewoed waarbij veel rook ontstond.

Door die rook besloot de brandweer alle kamers in de flat te ontruimen. Iets na 03.30 uur meldde de Veiligheidsregio Fryslân dat de brand onder controle was. Dat meldt het ANP.

Het betreft een flat met vijf verdiepingen. Door de brand stond in het trappenhuis en op meerdere verdiepingen veel rook. De ontruiming is rustig en zonder problemen verlopen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Uit voorzorg arriveerden twee hoogwerkers om te kunnen assisteren. Een deel van de bewoners is niet-zelfredzaam. Maar de twee redvoertuigen hoefden uiteindelijk niet te worden ingezet, aldus de woordvoerder.

De kantine aan de voorzijde van de serviceflat fungeert als opvanglocatie. Bewoners krijgen daar iets te drinken. Een aantal bewoners van de serviceflat ademde rook in. Zij worden ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.