Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Ontruiming na brand in serviceflat in Franeker

,

In serviceflat Froonacker in Franeker, waar ouderen wonen, heeft in de nacht van maandag op dinsdag kort een brand gewoed waarbij veel rook ontstond.

Door die rook besloot de brandweer alle kamers in de flat te ontruimen. Iets na 03.30 uur meldde de Veiligheidsregio Fryslân dat de brand onder controle was. Dat meldt het ANP.

Het betreft een flat met vijf verdiepingen. Door de brand stond in het trappenhuis en op meerdere verdiepingen veel rook. De ontruiming is rustig en zonder problemen verlopen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Uit voorzorg arriveerden twee hoogwerkers om te kunnen assisteren. Een deel van de bewoners is niet-zelfredzaam. Maar de twee redvoertuigen hoefden uiteindelijk niet te worden ingezet, aldus de woordvoerder.

De kantine aan de voorzijde van de serviceflat fungeert als opvanglocatie. Bewoners krijgen daar iets te drinken. Een aantal bewoners van de serviceflat ademde rook in. Zij worden ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.

Reageer op dit artikel
Meer over:CalamiteitenOuderenzorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:43 Ontruiming na brand in serviceflat in Franeker
15 jul 2025 Rechter stelt Cordaan in gelijk in tweede kort geding na val cliënt
8 apr 2025 De Zonnebloem ligt na aanvaring nog zeker tien weken aan de wal
10:09 Bevolkingsonderzoek Nederland zet samenwerking stop met Clinical Diagnostics
5 aug 2025 Kleine brand in Maastricht UMC+

Interessant voor u

145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 | Voorzorg | Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt. Aflevering 3: Radboud Universitair Medisch Centrum

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Hoe haal je met technologie het maximale uit de beschikbare zorgcapaciteit?

Naar de podcast

Don Berwick excuseert zich voor Amerikaans leiderschap

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties