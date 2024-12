Ook agressie tegen zorgmedewerkers tijdens feestdagen

Onderzoek toont aan dat 1 op de 5 zorgmedewerkers meer agressie ervaart tijdens de feestdagen. Opvallend is dat jonge zorgmedewerkers het extra te verduren krijgen. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1100 zorgmedewerkers van Stichting IZZ.

Eén op de vier van de medewerkers onder de 25 jaar zou graag directe toegang tot beveiliging willen, bijvoorbeeld via een polsbandje met een noodknop.

Vooral verbale agressie

Van de medewerkers onder de 35 jaar geeft 24 procent aan vaker agressief benaderd te worden tijdens de feestperiode, tegenover 13 procent van hun oudere collega’s. Het gaat vooral om verbale agressie. Bij 19 procent van medewerkers onder de 35 jaar die agressief benaderd wordt, gaat het om seksuele intimidatie.

Veilige werkomgeving

“Zorgmedewerkers staan dag en nacht klaar voor mensen, ook tijdens de feestdagen”, zegt Jan-Luuk de Groot, directeur van Stichting IZZ. “Agressief gedrag naar zorgmedewerkers mag nooit als normaal worden beschouwd. Hier moeten we ook als samenleving oog voor houden en naar handelen. Dat zoveel zorgmedewerkers kampen met agressie en jonge zorgmedewerkers het hardst worden getroffen, benadrukt dat we moeten blijven investeren in een veilige werkomgeving.”