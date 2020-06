Ook de Nederlandse ggz spant rechtszaak aan tegen ZN over inkoopbeleid

De Nederlandse ggz spant een rechtszaak aan tegen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de nieuwe inkoopsystematiek van de zorgkantoren. Dit doet de brancheverenging samen met achttien ggz-instellingen. Eerder deze week lieten ook Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en leden van ActiZ weten een kort geding te starten tegen ZN over het nieuwe inkoopbeleid.

Samen met ActiZ en VGN, maakt de Nederlandse ggz zich grote zorgen over het Wlz-inkoopbeleid voor de jaren 2021-2023. Eerder uitte de branchevereniging haar bezwaren in een gezamenlijke brief aan Zorgverzekeraars Nederland, en lichtte Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz, deze ook toe in een schriftelijke reactie aan Zorgvisie.

De argumenten in een notendop: de inkoopsystematiek van een basistarief met opslag, zonder dat het maximum NZa-tarief als uitgangspunt wordt genomen, is niet toereikend. Op deze manier draagt tariefdifferentiatie niet effectief bij aan de kwaliteit van zorg, waar uiteindelijk de patiënt de dupe van is.

Geen nieuw geluid

Omdat er inmiddels niets veranderd is, en ZN achter het inkoopkader blijft staan, neemt de Nederlandse ggz juridische stappen, legt Esman uit: “We hebben meerdere keren aangegeven waarom we het niet eens zijn met het nieuwe inkoopbeleid. Met de huidige tarieven lukt het ons niet om de zorg te verlenen aan kwetsbare cliënten zoals we dat willen. “

“Dit is geen nieuw geluid, in 2018 kwamen we ook al tot deze berekening en trokken we aan de bel. Kennelijk is het een ingewikkeld vraagstuk, want VWS wil er nog steeds niet aan. Maar ondertussen zijn onze aanbieders wel doorgegaan met het leveren van zorg: door in te boeten en uit eigen zak te betalen, welteverstaan.”

Enige mogelijkheid

Er werken achttien ggz-instellingen mee aan de rechtszaak. Esman: “Bij elkaar bedienen ze zo’n 75 procent van de markt in de langdurige zorg, een fors aandeel.”

Net als VGN-directeur Frank Bluiminck, ziet Esman het kort geding als de enige mogelijkheid om tot verandering te komen. “We vinden we dat we niet gehoord zijn in de afgelopen periode, en dat proces is onvoldoende naar voren gebracht. VWS heeft inmiddels aangegeven dat ze achter de zorgkantoren staan. Het heeft niemands voorkeur om naar de rechter te stappen, maar we zien dit als de enige manier om het tij te keren. Misschien zal het als signaal dienen en staan de zorgkantoren alsnog open voor een gesprek. Onze uitnodiging is niet ingetrokken. Natuurlijk waren we er liever samen uitgekomen, maar uiteindelijk gaat het erom dat je de best mogelijke zorg kunt blijven leveren.”

Eigen initiatief

Eerder deze week maakte Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) al bekend een kort geding te starten tegen ZN, dat op 10 september zal plaatsvinden in de rechtbank in Den Haag. Ook ActiZ liet vandaag weten dat enkele van haar leden dezelfde juridische actie op touw hebben gezet.

De zaak van de Nederlandse ggz is echter op eigen initiatief gestart en moet los gezien worden van andere aangespannen zaken tegen ZN over het Wlz-inkoopkader 2021-2023, benadrukt Esman. “Eerder hebben er veel gesprekken plaatsgevonden met ZN, waar alle drie de brancheverenigingen (ook Actiz en VGN) voor waren uitgenodigd. Maar uiteindelijk heeft iedereen een eigen afweging gemaakt in de te nemen vervolgstappen.”

Of de twee rechtszaken zullen samenvallen, kan Esman niet bevestigen. “We gaan het nu inhoudelijk voorbereiden. Hoogstwaarschijnlijk zal het ook in september zijn, maar of het op dezelfde datum valt, weten we niet. Dat moet de rechter bepalen.”