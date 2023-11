Ook huisartsenpost VUmc mogelijk dicht door IZA

Huisartsenpost Zuid, in de kelder van het VUmc, gaat mogelijk dicht omdat de spoedeisende hulp van VUmc al fors is afgeschaald en volgend jaar volledig sluit voor patiënten die er niet onder behandeling zijn. Daarnaast zou het er relatief rustig zijn. Corine van Geffen, bestuurder van de Huisartsenposten Amsterdam, zegt in Het Parool dat Zuid ongeveer 10 procent van alle bezoeken in de stad verwerkt, terwijl dat evenredig ongeveer 20 procent zou moeten zijn.



Net als bij de mogelijke sluiting in Rotterdam lijkt het Integraal Zorgakkoord ook een rol te spelen in Amsterdam. Door afname van het aantal spoedeisende hulpposten zullen ook meer huisartsenposten de deuren sluiten.

Huisartsen zijn tegen

In Het Parool staat dat verschillende huisartsen in stadsdeel Zuid tegen sluiting zijn. “Ik snap dat er door personeelstekorten wordt gekeken naar efficiëntere zorg, maar het tempo waarin dat gebeurt, vind ik te hoog”, zegt huisarts Randi van Oijen. “Het wordt niet of nauwelijks besproken met patiënten, terwijl de zorg er voor hen is.”