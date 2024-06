Ook namen staatssecretarissen VWS gelekt

Karremans wordt een groot politiek talent genoemd en zou de partij ook mogelijk kunnen leiden. Sinds 2022 is hij in Rotterdam als wethouder verantwoordelijk voor mobiliteit, handhaving en buitenruimte.

Vicky Maeijer is sinds 2006 betrokken bij de PVV-fractie en zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Van 2014 tot 2017 zat ze namens de PVV in het Europees Parlement.

Agema minister

Het zijn de enkele van de laatste namen die naar buiten kwamen. Bijna alle bewindslieden van het nieuwe kabinet zijn naar de media gelekt voorafgaand aan de officiële presentatie.

Eerder werd al gelekt dat PVV-Kamerlid Fleur Agema minister van VWS wordt. Op Zorgvisie vertelde ze eerder al over haar plannen als ze eventueel minister zou worden. De specifieke portefeuilleverdeling tussen de drie VWS-bestuurders wordt later bekendgemaakt.

Het nieuwe kabinet telt 29 bewindslieden, onder wie zestien ministers inclusief beoogd minister-president Dick Schoof. Verder komen er dertien staatssecretarissen.