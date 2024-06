Nieuw kabinet krijgt één zorgminister minder

Het nieuwe kabinet krijgt opnieuw drie posten voor de zorg, maar deze keer is er maar één ministerspost in plaats van twee.

De enige minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport is voor de PVV en naar verluidt wordt dit Fleur Agema.

Lees op Zorgvisie een interview dat in december verscheen: Fleur Agema wil ‘heel graag’ VWS-minister worden; dit zou ze als eerste aanpakken (premium)

Staatssecretarissen

Verder komt er een staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg die ook door de PVV ingevuld zal worden. In het laatste kabinet was er nog een minister voor Langdurige Zorg en Sport. De derde post is de staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport, die voor de VVD is. Namen voor deze laatste twee posten worden nog niet genoemd.

Het verschil tussen een minister en een staatssecretaris zit onder meer in de deelname aan de regering. Staatssecretarissen ondersteunen een minister en zitten niet in de regering en daarmee ook niet automatisch in de ministerraad.

Profilering

In de verdeling van het kabinet Schoof I is duidelijk de profilering van de partijen te zien: voor de PVV zijn zorg en migratie de belangrijkste thema’s, VVD vindt Financiën en Justitie uiterst belangrijk. NSC kent als kernthema ‘goed bestuur’, wat goed aansluit bij Binnenlandse Zaken. Voor de BBB is landbouw altijd een belangrijk thema geweest.