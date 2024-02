Ook UMCG niet in hoger beroep kinderhartchirurgie

Ook Erasmus MC en UMCG gaan als zogenaamde ‘belanghebbende partijen’ niet in hoger beroep in de uitspraak over de concentratie van de kinderhartchirurgie. Een nieuwe rechtszaak zou lang duren en dat is niet in het belang van onze patiënten en medewerkers, aldus UMCG.

Woensdag schreef demissionair minister Pia Dijkstra niet in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechter, die het besluit over de kinderhartchirurgie onderuit haalde. In plaats daarvan wil ze afspraken maken over de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderhartchirurgie en een bestuurlijk akkoord sluiten voor concentratie op de langere termijn.

Gezamenlijk belang

“Uiteindelijk vinden we elkaar in het gezamenlijke belang van de beste kinderhartzorg voor álle patiënten in Nederland, in welke regio je ook woont”, zegt Eduard Verhagen, hoofd van het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen (CCH).

De rechtbank kwam op 11 januari tot de conclusie dat de minister dit onvoldoende heeft gedaan. Door de uitspraak van de rechtbank geldt nu weer de oude situatie, waarin de vijf academische ziekenhuizen allemaal de hartchirurgie bij aangeboren hartafwijkingen mogen blijven verrichten.