Ook VWS wil nu actie in jeugd-ggz

Het uiterst kritische rapport van de inspectie over de jeugd-ggz geeft een zorgelijk beeld, vindt ook het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie gaat deze week in gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Gemeenten (VNG) en brancheorganisatie de Nederlandse ggz en hoopt volgende week de Tweede Kamer te informeren met het plan voor de korte termijn.

Het IGJ laat in haar recente rapport weten dat de situatie in de jeugdzorg “ernstig” is. Het rapport bevestigd daarmee de analyse die brancheorganisatie de Nederlandse ggz vorige week maakte.

Tekort

Het grootste probleem lijkt de financiële tekorten van gemeenten. AEF becijferde deze eind vorig jaar op tussen de 1,3 en 1,7 miljard euro. “Daarom zijn we met de VNG in gesprek over een oplossing op de lange termijn”, zegt een woordvoerder van VWS.

Arbitrage

Dat gesprek verloopt alles behalve soepel. Vorige week liet de VNG weten naar arbitrage te zoeken voor het advies dat de VNG en het Rijk een volgend kabinet gaat geven over het toekomstig jeugdbeleid.

Overbrugging

Ondanks dit geschil zijn VNG en Rijk ook met elkaar in gesprek over een oplossing voor de overbruggingsperiode tot het volgend kabinet. “We kunnen namelijk niet tot een volgend kabinet wachten”, weet ook de woordvoerder van VWS. “Ook hierover gaan we in gesprek met de VNG, na de verkiezingen als er een nieuwe Tweede Kamer is.”

Meer dan een geldprobleem

De oplossing lijkt duidelijk: het Rijk moet een grote zak geld aan de gemeenten geven. “Zo simpel is het niet”, zegt de VWS-woordvoerder. “Het IGJ rapport geeft een goed beeld van waar het mis gaat. Er zijn namelijk grote regionale verschillen. Ook zegt de inspectie dat de regionale samenwerking onvoldoende tot stand komt. En ten slotte zijn er bepaalde ziektebeelden waar het enorm knelt. Maar we zullen niet ontkennen dat geld een rol speelt.”