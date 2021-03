Gemeenten zoeken bemiddeling in conflict jeugdzorgtekorten

De VNG stapte donderdag 11 maart naar het kabinet vanwege de tekorten op jeugdhulp. Een derde van de gemeenten krijgt vanwege die tekorten haar begroting van 2021 niet rond, toonde NRC aan. Onafhankelijk onderzoekbureau AEF liet zien dat het Rijk gemeenten €1,7 miljard te weinig geeft om de jeugdwet uit te voeren.

Stuurgroep

Het Rijk en de VNG werken ondertussen in een stuurgroep ‘maatregelen financiële beheersbaarheid jeugdzorg’ aan een oplossing voor de lange termijn. Ondertussen staat het water gemeenten aan de lippen. Het overleg op 11 maart leverde hen geen cent op.

Incidentele oplossing

Over een incidentele oplossing wil het kabinet pas praten nadat de nieuwe Tweede Kamer is beëdigd op 31 maart, schrijft de VNG op haar website.

Grens

‘Dit is niet fraai, een dieptepunt, dit wil je niet’, zo somt de Rotterdamse wethouder Sven de Langen in de Volkskrant de sfeer op. ‘Maar we hebben jarenlang onderhandeld over dit onderwerp en zowel reparatie op de korte termijn als een eerste perspectief op de lange termijn was nu niet mogelijk. ‘We hebben jarenlang de rekening betaald. Maar het houdt een keer op. We moeten nu een grens trekken.’