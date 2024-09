Ook werknemers apotheken Achterhoek gaan staken

Werknemers van negen apotheken in met name de Achterhoek leggen vrijdagmiddag het werk neer om de eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten.

Eerder deze week voerden collega’s in Zuid-Holland al een dergelijke actie. Vakbonden FNV en CNV zeggen dat dit soort protesten door zullen gaan zolang er geen “acceptabel bod” komt van de werkgevers.

Meer loon

Begin deze maand waren er in het hele land al vergeefse stiptheidsacties om de eisen voor 8 procent meer loon in het lopende jaar en betere arbeidsomstandigheden te benadrukken. Kort daarvoor was een ultimatum aan de werkgevers om met een gewenst bod te komen verlopen.

“Apotheekmedewerkers hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het verstrekken van medicijnen en het geven van advies. Het is absurd dat er apotheekmedewerkers zijn die maar net iets meer dan het minimumloon verdienen”, aldus de FNV nu.

De stakers komen vrijdagmiddag bijeen op een plein in Vorden, voor een apotheek. (ANP)