Ook zonder coronavaccin zet winstgroei AstraZeneca door

De farmaceut verwacht dat de vraag naar medicijnen tegen kanker en andere therapieën zal aantrekken, nadat de reguliere zorg afgelopen jaar door de coronapandemie in veel landen werd afgeschaald. De omzetgroei zal daarbij net aan in de dubbele cijfers uitkomen. De ramingen voor dit jaar bleven wel iets achter bij de gemiddelde verwachtingen van kenners.

In de laatste maanden van 2020 trokken de verkopen van medicijnen aan. De verkoop van AstraZeneca’s best verkopende geneesmiddel Tagrisso tegen kanker steeg in het slotkwartaal met 31 procent. Ook de afzet van geneesmiddelen voor diabetes, hart en nieren, en andere kankermedicijnen bleken veerkrachtig. De winstgroei vorig jaar was 15 procent.

De verkopen van het coronavaccin zal AstraZeneca vanaf het eerste kwartaal van dit jaar apart rapporteren. Het middel, dat iets minder effectief is dan dat van Moderna en Pfizer/BionNTech, is wel goedkoper en makkelijker te distribueren. Het vaccin van AstraZeneca is in inmiddels in meer dan vijftig landen goedgekeurd of aanbevolen.

AstraZeneca kende een bewogen jaar 2020. Naast de ontwikkeling van het coronavaccin, waarbij het optrok met de Universiteit van Oxford, nam het bedrijf ook de Amerikaanse farmaceut Alexion over. De deal met een waarde van 39 miljard dollar was de grootste voor AstraZeneva ooit. De overname moet in het derde kwartaal van dit jaar zijn afgerond. In de ramingen voor dit jaar is deze overname nog niet meegenomen. (ANP/RTR/BLOOMBERG)