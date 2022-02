Schrappen thuiswerkadvies en versoepelingen horeca liggen op tafel

Verder zal de anderhalvemeterregel in de horeca mogelijk verdwijnen, net als de regel dat klanten moeten zitten. In het kabinet wordt nog gesproken over hoe lang de horeca mag openblijven, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.Volgens de nieuwssite wordt die openstelling mogelijk opgerekt tot middernacht, maar daarin is nog geen definitieve keuze gemaakt.

Onbeperkt aantal gasten

Er wordt over een aantal versoepelingen nagedacht, melden ingewijden. Zo zal de 1,5 meterregel in de horeca mogelijk verdwijnen, net als de regel dat gasten een zitplaats moeten hebben. In het kabinet wordt nog gesproken over de vraag hoe lang de horeca mag openblijven, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook zouden mensen weer een onbeperkt aantal gasten thuis mogen ontvangen en zouden over enkele weken weer festivals en grote evenementen mogen plaatsvinden als er vooraf getest wordt. Het ligt voor de hand dat er ook versoepelingen aan komen voor bioscopen en theaters.

Dinsdag formeel besluit

Een formeel besluit over de versoepelingen wordt dinsdag pas genomen. Tot die tijd komt het kabinet nog meerdere keren bij elkaar en kan het maatregelenpakket ook nog veranderen. De vergadering van woensdagochtend diende vooral om het mogelijk te maken dat de versoepelingen snel nadat het besluit genomen is kunnen ingaan. Het kabinet heeft wel herhaaldelijk laten doorschemeren dat de kans groot is dat de regels deels worden losgelaten.

Volgens de huidige coronaregels moet alles om 22.00 uur dicht, zijn er grenzen gesteld aan de maximale bezetting en moeten mensen op veel plaatsen een coronatoegangsbewijs laten zien. Sommige sectoren, zoals de nachthoreca en bepaalde evenementen, kunnen daardoor helemaal nog niet open.

Dinsdag maakte het kabinet bekend hoe het de rest van deze winter wil omgaan met het coronavirus. Het uitgangspunt wordt dat de samenleving weer zoveel mogelijk open moet, mits de zorg dat nog aankan. De samenleving moet met het coronavirus leren leven, vindt na een aanzienlijk deel van de samenleving en een belangrijk deel van de oppositie nu ook het kabinet. (ANP)