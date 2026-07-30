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Zorgaanbieders hebben 68.500 vacatures openstaan

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Het aantal openstaande vacatures in de zorg is in het tweede kwartaal gegroeid naar 68.500. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Een kwartaal eerder waren dit er nog 68.400.

Samen met de handel en de zakelijke dienstverlening vormt de zorg de absolute koploper qua openstaande vacatures op de huidige arbeidsmarkt. Deze drie bedrijfstakken zijn gezamenlijk goed voor ruim de helft van alle openstaande vacatures in Nederland.

Tegen de landelijke trend in

 De aanhoudende vraag en lichte stijging van het aantal zorgvacatures is opvallend, omdat de bredere arbeidsmarkt juist lichte tekenen van krimp vertoont. Landelijk daalde het totale aantal openstaande vacatures met 3.000 naar een totaal van 375.000.

Ook nam het totale aantal banen in Nederland af met 8.000, een daling die vooral te wijten is aan een krimp bij uitzendbureaus en een verdere afname van het aantal zzp’ers. De zorgsector onttrekt zich echter aan deze negatieve trend: in het afgelopen kwartaal kwamen er in deze sector juist 2.000 banen bij.

Aanhoudende krapte

De algemene krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft overigens wel duidelijk voelbaar. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage in het tweede kwartaal verder is gedaald van 4,0 procent naar 3,9 procent. Daarmee zijn er momenteel 95 openstaande vacatures voor elke 100 werklozen. De landelijke vacaturegraad nam eveneens licht toe: er staan nu 42 vacatures open op elke duizend banen.

Terwijl de krapte op de nationale arbeidsmarkt in sommige bedrijfstakken, zoals de cultuur en zakelijke dienstverlening, iets afneemt, toont de meest recente data aan dat de zoektocht naar zorgpersoneel onverminderd doorgaat.

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