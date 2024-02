Ophef werkt: Zorgverzekeraars vragen geen borstfoto’s meer aan vrouwen  

Dit betekent dat vrouwen met onmiddellijke ingang geen zelfgemaakte borstfoto’s meer hoeven te delen met de zorgverzekeraar om deze aanvragen goed te laten keuren.

Borstfoto’s

Gisteren verscheen een bericht van de NOS waaruit bleek dat vrouwen die een vervolg-reconstructieoperatie moesten ondergaan na borstkanker, soms zelf foto’s moesten maken en die opsturen via een onbeveiligde verbinding aan hun zorgverzekeraar. Foto’s raakten vervolgens kwijt of werden soms door meerdere onbevoegde medewerkers bekeken. Zorgverzekeraars Nederland liet toen nog weten dat zij niet ‘zondermeer’ alles kunnen vergoeden wat zorgaanbieders aanvragen.

Medisch dossier

In het medisch dossier van de plastisch chirurg zullen indien noodzakelijk wel foto’s nodig zijn. Vanwege administratieve redenen moet de aanvraag zonder foto’s in 2024 nog wel worden ingediend, maar deze wordt standaard goedgekeurd. Vanaf 2025 wordt het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker afgeschaft. Een en ander geldt voor de aanvragen binnen de gecontracteerde zorg, die voldoen aan de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Machtigingsbeleid

In 2021 besloot toenmalig VWS-minister Kuipers dat verzekeraars niet meer rechtstreeks aan vrouwen zelf mogen vragen om naaktfoto’s te maken en op te sturen. Per 1 januari 2023 moeten ze in het ziekenhuis worden gemaakt en worden ze opgestuurd door de plastisch chirurg. In 2022 hebben betrokken partijen (NVPC, ZN, NZa, Vereniging Borstkanker en VWS) besloten dat voor een primaire en secundaire borstreconstructie tijdens of direct na een borstamputatie in verband met kanker geen machtiging meer noodzakelijk is. Voor een vergoeding van een borstreconstructie die later opnieuw moet plaatsvinden, de tertiaire borstreconstructie, vond nog wel een beoordeling plaats door de zorgverzekeraar. Dat bleek volgens de vrouwen die de NOS interviewde een ondoorzichtig en langdurig proces.

Zorgverzekeraars

Petra van Holst, directeur Zorgverzekeraars Nederland: “Wij betreuren het dat de aanvragen voor een tertiaire borstreconstructie bij sommige vrouwen tot ongewenste situaties heeft geleid en daarmee het vertrouwen heeft geschaad. Ik ben blij dat dit is opgelost. Als vrouwen vragen hebben over hun specifieke situatie, dan verzoeken wij deze vrouwen contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.”