Opnieuw GGD-medewerker veroordeeld voor diefstal data uit coronasysteem

Een 23-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, omdat hij als medewerker van de GGD maandenlang medische gegevens van familieleden, vrienden en BN’ers in het coronasysteem opzocht en deelde op WhatsApp. Daarnaast legde de rechtbank Midden-Nederland hem een voorwaardelijke celstraf van een maand op.

Zo blijkt uit het vonnis op 5 september. De 23-jarige had als GGD’er toegang tot het CoronIT-systeem voor het aanmelden, inplannen en registreren van testen. Tussen eind september 2020 en begin december 2020 zocht hij honderden gegevens op, vaak op verzoek van familie of vrienden. Daarnaast zocht en deelde hij gegevens van bekende Nederlanders als John van den Heuvel, Peter R. de Vries en Badr Hari. Dat laatste deed hij samen met andere GGD-medewerkers.

Medeverdachten

In deze zaak zijn al eerder twee medeverdachten veroordeeld. Een daarvan kreeg in juli de maximale werkstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke straf van 120 dagen. Volgens de rechtbank was de rol van de 23-jarige Rotterdammer kleiner dan die van de andere veroordeelde GGD’ers.