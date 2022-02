Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag opnieuw gestegen, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu in totaal 1580 coronapatiënten, 87 meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal in ruim een maand.