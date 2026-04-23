Opnieuw meer meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis

Veilig Thuis kreeg vorig jaar opnieuw meer meldingen van vermoedelijk huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat melden Veilig Thuis en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het advies- en meldpunt kreeg 136.000 meldingen binnen; een jaar eerder waren dat er nog 129.000.

Ook gaf Veilig Thuis vaker adviezen aan slachtoffers, omstanders en professionals dan een jaar eerder. In 2025 werd 179.000 keer advies gegeven bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Een jaar eerder gebeurde dat 154.000 keer.

Advies en melding

Veilig Thuis is het landelijke advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij huiselijk geweld vermoeden. Vervolgens kan het meldpunt advies geven over de situatie. Wanneer die te complex is, kan een melding gedaan worden. Dan schakelt Veilig Thuis een lokale hulpverlener in die professionele hulp kan bieden, of gaat de organisatie zelf in gesprek.

Professionals

Bijna alle meldingen kwamen van professionals. Hiervan komt ruim twee derde van de politie. Zo’n 7 procent komt uit de gezondheidszorg en 5 procent uit het onderwijs. Mensen uit de directe omgeving, bijvoorbeeld familie, vrienden of buren, maakten 8 procent van de meldingen.

Ongeveer de helft van alle meldingen en adviezen bij Veilig Thuis van vorig jaar gaat over vermoedens van kindermishandeling. Ruim een op de drie meldingen gaat over mogelijk geweld door partners of exen. (ANP)