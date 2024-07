Opnieuw relatie tussen tbs-er en medewerker in Almeerse kliniek

Opnieuw is een medewerker van de Oostvaarderskliniek in Almere ontslagen vanwege een ‘niet-professionele relatie’ met een tbs-patiënt, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het is een volgend voorval in een reeks van ongewenste situaties in de kliniek in Almere.

Al twee keer eerder dit jaar werden ongewenste relaties tussen medewerkers en patiënten geconstateerd. In juni werd geconcludeerd dat de band tussen een therapeut en patiënt “verder ging dan een professionele behandel- en werkrelatie”. De therapeut werd op staande voet ontslagen. In april werd een relatie tussen een andere therapeut en tbs-er bewezen, ook daar volgde ontslag van de medewerker.

Zelfstandige

Het laatste voorval gaat om een relatie van een medewerker die als zzp’er bij de DJI werkte en een patiënt van het forensisch psychiatrisch centrum. Na een melding is onderzoek gedaan en het vermoeden van de relatie bevestigd. Het is niet duidelijk wat voor relatie dit was. De werknemer is op 16 juni ontslagen, aldus de DJI.

Eerdere incidenten

De lijst van voorvallen in de Oostvaarderskliniek is langer. Op 1 mei en 21 juni overleden twee tbs-ers aan een niet-natuurlijke dood, vermoedelijk door middelengebruik. Een derde patiënt belandde daardoor in het ziekenhuis. Destijds demissionair minister Rechtsbescherming Franc Weerwind zei de kliniek mogelijk onder verscherpt toezicht te plaatsen.

In september 2022 stelde Weerwind de kliniek al onder curatele na de schorsing van vier medewerkers in verband met signalen van integriteitsschendingen. Daarvoor werd al een medewerker ontslagen die een patiënte had gedwongen tot seksuele handelingen. Verder werd een leidinggevende op non-actief gesteld na meldingen van grensoverschrijdend gedrag richting collega’s. Ook bleken in december 2022 twee patiënten stukken in te kunnen zien in het interne rapportagesysteem.

Opgestapte directeur

Toenmalige algemeen directeur Hendrik Jan van der Lugt legde zijn functie in september 2022 neer, in juni 2023 werd Elles Tillema-van Loo aangesteld als zijn opvolger. Ook het managementteam werd vervangen. Onderzoek naar de kliniek in Almere wees uit dat (oud)medewerkers de zorg voor patiënten gepaard vonden gaan met 'een bepaalde kwetsbaarheid', die onder meer betrekking had op de professionele werk- en behandelrelatie. De instelling zei begin dit jaar te werken aan een veiliger werk- en leefklimaat.