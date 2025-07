VVD wil zorgkosten beteugelen met kleiner basispakket en hoger eigen risico

Met de maatregelen hoopt de VVD de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg op de lange termijn veilig te stellen. “Het is nú tijd om de keuzes te maken waarmee we de betaalbaarheid en kwaliteit van onze zorg ook voor de toekomst veiligstellen”, schrijft de partij in het programma. De VVD wil dat het basispakket kleiner wordt, maar geeft nog geen details over hoe dat eruit komt te zien. Behandelingen moeten sterker worden getoetst op hun toegevoegde waarde ten opzichte van alternatieven en op hun maatschappelijke kosten, is het uitgangspunt. Het Zorginstituut moet hierbij jaarlijks kritisch kijken naar welke behandelingen nog in het pakket thuishoren. Nieuwe en dure bestaande behandelingen worden opnieuw beoordeeld, staat in het programma.

Premie omlaag, eigen risico omhoog

De voorgenomen verlaging van het eigen risico wordt volgens de VVD teruggedraaid. Dat moet leiden tot een lagere maandelijkse premie. De partij sluit niet uit dat het eigen risico verder wordt verhoogd om de premie betaalbaar te houden, met aandacht voor de draagkracht van onder andere chronisch zieken. Wel wil de partij het bedrag dat mensen per keer aan eigen risico betalen beperken, zodat patiënten niet in één keer een groot bedrag hoeven te voldoen.

Zorgfraude strenger bestraffen

De VVD trekt fel van leer tegen zorgfraude en wil fraudeurs zwaarder straffen. Toelatingseisen voor zorgaanbieders worden aangescherpt en bestaande aanbieders opnieuw beoordeeld. Personen die zijn veroordeeld voor fraude mogen binnen tien jaar geen rechtspersoon meer oprichten bij de Kamer van Koophandel. Bestuurders van frauderende zorgbedrijven worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het gefraudeerde bedrag.

Samenwerking in de zorg

De partij wil ook de organisatie van de zorg onder de loep nemen. Volgens de VVD maakt de huidige lappendeken van financieringsstromen, organiserende niveaus en sectoren samenwerking en innovatie onmogelijk. De partij wil onderzoek naar betere samenwerking in de zorg.

Meer regie voor zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten meer mogelijkheden krijgen om doelmatigheid af te dwingen en verspilling tegen te gaan. Contractering wordt daarbij de norm: zorg wordt alleen nog vergoed als er vooraf afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar. De VVD wil dat ongecontracteerde zorg op termijn volledig wordt afgebouwd.

Zorgverzekeraars moeten bovendien toetsen of zorg effectief en efficiënt is, en dit eerlijk communiceren met patiënten. Zorgaanbieders worden verplicht om duidelijk te maken bij welke verzekeraar hun zorg wel of niet wordt vergoed.

Beperkingen op pgb en Wmo

Het persoonsgebonden budget (pgb) blijft behouden, maar wordt strenger ingezet als het aan de VVD ligt. Alleen mensen die zelf, of via hun familie, het beheer aankunnen, komen nog in aanmerking. Het pgb wordt volgens de VVD niet langer als inkomensvoorziening gebruikt. Huishoudelijke hulp wordt in de toekomst alleen nog via de Wmo vergoed voor mensen met een zware zorgbehoefte of zonder financiële draagkracht. Het wordt geen standaardvoorziening meer.

Thuiszorg

De transformatie naar zorg thuis krijgt prioriteit in de langdurige zorg. De manier van indiceren wordt hierop aangepast, in samenspraak met de zorgkantoren. Deze transitie moet bijdragen aan een toekomstbestendige zorg met lagere kosten.

Overige plannen

Verder wil de VVD investeren in defensie en internationale verdragen, bijvoorbeeld voor de bescherming van vluchtelingen en de mensenrechten, “aanpassen of opzeggen”. De klimaatwet, waarin doelen zijn vastgelegd voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, gaat wat de VVD betreft op de schop. Er moet meer oog komen voor de economische gevolgen van klimaatbeleid, vindt de partij. Ook willen zij de lasten voor bedrijven en werkenden verder verlagen. Verder vinden de liberalen dat uitkeringen “activerender” moeten worden. Ook een “kleinere overheid” met minder ambtenaren moet volgens de liberalen helpen de overheidsuitgaven te verlagen.

De VVD is de eerste politieke partij die een concept-programma presenteert. laat het verkiezingsprogramma nog doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB), dat zijn bevindingen in oktober publiceert.