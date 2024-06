Opnieuw stijging aantal aanmeldingen voor behandeling overgewicht

Bij NOK Clinics, onderdeel van de NOK, is het aantal behandelingen in 2023 zelfs meer dan verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. De verwachting is dat de vraag naar behandelingen de komende jaren nog meer zal groeien.Om aan de toenemende vraag te voldoen heeft de NOK een elfde kliniek in Dordrecht geopend.

Ozempic

Naast de groei in bariatrische behandelingen, zoals een maagverkleining, kiezen ook steeds meer mensen met overgewicht voor een behandeling met medicijnen. Deze stijging is onder meer te danken aan het succes van de medicijnen Ozempic en Wegovy.

Als onderdeel van de behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek wordt Ozempic of Wegovy nu bij 80 procent van alle medicinale behandelingen tegen obesitas ingezet. De behandeling met medicatie wordt, net als alle andere behandelingen, alleen aangeboden in combinatie met een leefstijlveranderingstraject om blijvend gewichtsverlies te realiseren.

De obesitasbehandelaar waarschuwt nadrukkelijk voor het gevaar van illegale afvalmedicijnen die worden verkocht door ongecertificeerde bedrijven en artsen op internet.

Preventie

Kobus Dijkhorst, CEO van de NOK: “De forse toename in het aantal aanmeldingen is niet los te zien van de huidige aandacht in de Nederlandse media over afvalmethodes. Maar er is wat ons betreft nog altijd veel te weinig aandacht voor preventie van obesitas. Daar liggen zeker mogelijkheden, want voorkomen is altijd beter dan genezen. Behandeltrajecten tegen obesitas zullen voorlopig nog wel hard nodig zijn in Nederland.”