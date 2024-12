Oproep: houd Veldzicht open voor psychische zorg asielzoeker

Verschillende partijen, waaronder VluchtelingenWerk Nederland, GGZ Friesland en de portefeuillehouder Zorg & Veiligheid Nationale Politie, vragen het kabinet om ook na 2 januari asielzoekers met psychische problemen voorlopig te blijven behandelen in de tbs-kliniek Veldzicht in het Overijsselse Balkbrug.

“Zodra Veldzicht zijn deuren sluit voor deze doelgroep, ontstaat een toestroom van mensen richting azc, hulpdiensten en de ggz in de regio die ontwrichtend zal zijn, grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en nauwelijks te begrenzen is”, aldus de ondertekenaars van een brief aan het kabinet. “Het is evident dat de gevolgen groot zijn en het is onacceptabel om deze te negeren.”

Niet geluisterd

Volgens de opstellers zijn zij met het besluit in september om de opvang in Veldzicht te stoppen “geconfronteerd met een voldongen feit”. Naar een oproep voor een alternatief zou niet geluisterd zijn, aldus de briefschrijvers. “Op geen enkele manier wordt rekening gehouden met de beschikbare capaciteit of aanwezige expertise om deze doelgroep goed te kunnen behandelen.”

Het kabinet ontkent dat er sprake is van een opnamestop, en zegt dat alleen groepen asielzoekers met relatief lichte klachten op termijn naar andere plekken moeten.

Eerder riepen Amsterdam, Eindhoven, Utrecht en Groningen het kabinet en de Tweede Kamer op om gemaakte afspraken met Veldzicht over het opnemen van mensen met psychiatrische problemen na te leven.

Kort geding

De rechter verplichtte de kliniek vorige week nog om een ongedocumenteerde man met psychische problemen op te nemen. De man had samen met het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) hiervoor een kort geding aangespannen. (ANP)