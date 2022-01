Opschaling reguliere ziekenhuiszorg zet door

De operatiecapaciteit van de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw opgeschaald. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze week zijn er 19 procent minder operatiekamers open dan normaal. Een week geleden was dat nog 24 procent.

Daarnaast kunnen 60 van de 73 ziekenhuizen in het NZa-onderzoek alle kritiek planbare zorg weer binnen zes weken leveren. Dat zijn er drie meer dan vorige week. Er zijn hierin grote regionale verschillen te zien. In ROAZ regio’s Brabant, Limburg en West kunnen alle ziekenhuizen alle kritiek planbare zorg leveren. In ROAZ regio Euregio kan maar één van de drie ziekenhuizen alle kritiek planbare zorg leveren.

Planbare zorg

Er zijn deze week nog maar vijf ziekenhuizen die aangeven geen planbare zorg te leveren. Vorige week waren dat er negen. Van de 72 ziekenhuizen die deze vraag hebben beantwoord, geven er 7 aan alle planbare zorg te leveren. Vorige week waren dit er 4. 60 ziekenhuizen geven aan dat deze week ze een deel van de planbare zorg leveren. 5 ziekenhuizen leveren deze week nog geen planbare zorg.