Opschudding na aantijgingen van angstcultuur en fraude bij jeugd-ggz-organisatie Karakter

Karakter, een grote organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie, is in opspraak geraakt na beschuldigingen van een angstcultuur en fraude met declaraties. Die kwamen naar buiten via het journalistieke platform Follow the Money. De organisatie zelf distantieert zich van de aantijgingen, maar lokale bestuurders willen opheldering.

In het artikel van Follow the Money komen klokkenluiders aan het woord die stellen dat de reactie het personeel aanmoedigt om maximaal te declareren. Daarbij zouden de grenzen van het toelaatbare worden overschreden en dus sprake zijn van zorgfraude. Zo zou de organisatie niet geleverde zorg declareren, te hoge tarieven hanteren en zorg dubbel declareren. Dit alles om te voorkomen dat Karakter in financieel zwaar weer terecht zou komen, aldus de klokkenluiders.

Angst voor leidinggevenden

De klokkenluiders vertellen verder dat ze werden tegengewerkt toen ze de misstanden intern aan de kaak stelden. Bovendien hangt het vertrek van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie volgens hen samen met de kwestie. De vertrouwenspersoon spreekt in het sociaal jaarverslag van Karakter van “een stroom van klachten en meldingen”. Die gaan niet alleen betrekking over declaraties, maar ook over de omgangsvormen, het verloop van leidinggevenden en angst voor zowel HR als leidinggevenden.

Uiteindelijk werd het dienstverband van de vertrouwenspersoon opgezegd uit financiële overwegingen. De meldingen kwamen op het bureau van Deloitte terecht voor nader onderzoek.

Tekst en uitleg

Karakter is een grote organisatie in het oosten van het land, waar lokale bestuurders geschrokken reageren op de beschuldigingen. Zo wil Mark Paters, wethouder Jeugdzorg in Twenterand en portefeuillehouder bij de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente, tekst en uitleg van karakter. “Dit vraagt om wederhoor van Karakter“, laat hij weten bij Oost. “Wij vragen morgen om een schriftelijke reactie van Karakter.”

Reactie Karakter

Karakter houdt het tot dusverre bij een beknopt statement op de eigen website. “Dit artikel doet geen enkel recht aan de zorg aan kwetsbare jongeren door onze medewerkers die elke dag met veel overtuiging, energie en passie wordt geleverd”, staat daarin. En: “We verwerpen wat wordt gesuggereerd over declaraties. Verder verwerpen we dat een onzorgvuldig proces is gelopen rondom de aangehaalde melding.”