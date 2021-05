‘Organisaties denken nog te vaak vanuit zichzelf’

Het klinkt als een abstract begrip: organisatienetwerken. Maar het gaat juist om de oplossing van concrete problemen. Dat is de stelling van Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance in Tilburg. Hij spreekt erover tijdens het congres Van Ketenzorg naar Netwerkzorg .

Netwerkzorg is volgens Kenis noodzakelijk als je als organisatie iets niet in je eentje voor elkaar krijgt. “En dat gebeurt al snel bij complexe problemen, zoals je die in de zorg veel hebt. Elke week zie ik op Skipr wel openingsartikelen die daarmee te maken hebben. Preventie, jeugdhulpverlening, ambulante ggz… Het gaat allemaal over samenwerking tussen organisaties, en vaak ook het gebrek daaraan.”

Eigen plan

Een praktisch voorbeeld is de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. “Daar heb je geen gespecialiseerde organisatie voor, dus die zorg moet worden geregeld door samenwerkende organisaties. Als die allemaal hun eigen plan trekken, dan kom je al snel verkeerd uit. Dan regelt het UWV een aangepaste baan op locatie X, en de woningcorporatie een aangepaste woning op locatie Y, meer dan 50 kilometer verderop. Dat is een afstand die iemand met niet-aangeboren hersenletsel maar moeilijk kan afleggen.”

Van kastje naar de muur

Het probleem is dat organisaties, ook in de zorg, nog te vaak vanuit zichzelf denken. “Het idee is: de klant of de gebruiker heeft behoefte aan mijn product of dienst. Maar dat is meestal niet het geval. De klant is op zoek naar een oplossing, en gaat ervan uit dat deze organisaties daarbij samenwerken. Dat moeten ze dan dus ook doen, om te voorkomen dat de klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd, zoals helaas nog maar al te vaak gebeurt.”

Bewustzijn

De vraag is natuurlijk: hoe krijg je dat voor elkaar? “Dat is inderdaad de grootste uitdaging. Om te beginnen is het belangrijk je ervan bewust te zijn dat netwerkorganisatie nodig is. Als je je dat realiseert, ben je al een heel eind.”

Koester verschillen

Verder is het niet nodig om organisaties aan te passen. “Elke organisatie is anders, en meestal met een reden. Houd dat dus zo, koester de verschillen en werk van daaruit zo goed mogelijk samen. Een nieuwe organisatie oprichten om het betreffende probleem te tackelen, is dan ook vaak geen goed idee. Het punt is dat je als netwerkorganisatie maatwerk moet leveren, want elke situatie is immers anders. Maar een nieuwe organisatie creëert zijn eigen bureaucratie en standaardisering waar je eigenlijk niets aan hebt.”

Drijvende kracht

Vervolgens is het zaak dat er een drijvende kracht is voor de oplossing van het probleem. “Wie moet het voortouw nemen? Ik sprak ooit een kinderarts die vertelde hoe vaak er kinderen bij haar en andere artsen kwamen met vage klachten als buikpijn, terwijl ze allemaal zagen dat die kinderen mishandeld werden.

“Zo’n kinderarts kan de driver zijn van een netwerkorganisatie. Je kunt ook iemand vanuit een aantal verwante organisaties aanwijzen, een soort kwartiermaker. Er zijn tal van mogelijkheden. Tijdens mijn presentatie hoop ik er meer duidelijkheid en inzicht over te verschaffen.”