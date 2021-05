Oud-DSW-topman Chris Oomen koopt persbureau ANP

Oomen koopt het ANP omdat hij vindt dat het persbureau een essentiële maatschappelijke taak heeft. Hij benadrukt dat het ANP al sinds 1934 een grote rol speelt in de Nederlandse journalistiek en hij wil het graag voor de toekomst behouden.

De ondernemer werkte decennialang bij DSW, maar dankt zijn vermogen vooral aan beurshandelshuis Optiver, waarvan hij in 1986 de bedenker en een van de oprichters was. Bij zijn vertrek bij de verzekeraar besloot hij om al het geld dat hij ooit bij DSW had verdiend terug te geven aan de zorgsector. Het geld ging naar diverse instellingen en goede doelen. Onlangs haalde de 72-jarige Oomen ook nog het nieuws met een bod op het Haagse ziekenhuis Bronovo met als doel de zorginstelling voor sluiting te behoeden, maar hij kreeg te horen dat het ziekenhuis vooralsnog niet te koop was. (ANP)