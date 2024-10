Oud-Kamerlid Tellegen gaat uitvoering Generiek Kompas begeleiden

Ockje Tellegen is op 1 oktober aangetreden als onafhankelijk voorzitter van de Kompasraad, de raad die het proces rondom het Generiek Kompas begeleid. Het Generiek Kompas is het nieuwe kwaliteitskader voor de langdurige zorg.

Ockje Tellegen werkte als diplomaat bij Buitenlandse Zaken en was daarna ruim tien jaar lid van de Tweede Kamer (VVD). Naast haar woordvoerderschap langdurige zorg en medische ethiek, was zij eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer, lid van het Presidium en voorzitter van de vaste Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Sinds afgelopen jaar is zij voorzitter van de Bestuurlijke Alliantie (IZA) Samen Zorgen voor Morgen voor de regio Rotterdam Capelle Krimpen.

Tellegen wordt ondersteund door de nieuwe secretaris Jacqueline Klein Gunnewiek. Klein heeft een uitgebreide achtergrond in de zorg, van huisartsen- tot ziekenhuiszorg. Vanuit haar eerdere rol bij ZN, is zij in de beginfase betrokken geweest bij het tot stand komen van het Generiek Kompas.

Het Generiek Kompas zit nu in de implementatiefase. Tellegen zal samen met Jacqueline Klein Gunnewiek de Kompasraad leiden en het proces tijdens implementatie begeleiden.